المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسرعى مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم اليوم الحفل الختامي لبرنامج "أيامن" للأعمال التطوعية، الذي نفذته الإدارة ممثلة بقسم النشاط الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك في القاعة الثقافية بمبنى الإدارة.وأوضح رئيس قسم النشاط الاجتماعي بتعليم المدينة المنورة فهد التميمي أن برنامج "أيامن " التطوعي يأتي بدعم ورعاية من القطاع الخاص، وبين إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، وتم تنفيذ برنامج فرنشايز أيامن الذي تم تصميمه بشراكة استراتيجية مع منظمة ME TO WE الكندية ، ويهدف البرنامج لبناء مهارات التطوع وتنمية المجتمع لدى الطلاب .//انتهى//18:02ت م