الرياض 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسبلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم 332 عينة لمرض انفلونزا الطيور منذ بداية ظهوره ، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات الفحص والتقصي في محيط المناطق المصابة.والإصابات المسجلة حتى اليوم هي في منطقة سوق العزيزية للطيور في الرياض، ومحافظتي الخرج والمزاحمية.وتواصل الفرق الميدانية في مدينة الرياض فحص المزارع التقليدية والأحواش وبعض المنازل، لأخذ العينات ومتابعة الحالة الصحية للطيور , كما قامت الفرق الميدانية في المزاحمية بالتعاون مع بلدية المزاحمية والجهات الأمنية بالتخلص الآمن من 2500 طير تقع ضمن منطقة الإصابة التي تم اكتشافها.ومسحت الفرق الميدانية في محافظة الخرج 12 مشروع دواجن، للتأكد من تطبيقات الأمن الحيوية ومتابعة الحالة الصحية للدواجن.وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ملاك الطيور بضرورة التواصل مع هاتف الطوارئ عند وجود أية أعراض وعدم التصرف فيها أو إطلاقها , كما أكدت الوزارة استمرار حظر نقل الطيور الحية من وإلى مدينة الرياض، وسيتم مصادرة الطيور والتخلص الآمن منها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية.// انتهى //18:09ت م