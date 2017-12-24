الرياض 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسواصلت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض جولاتها اليومية على أصحاب المخيمات المخالفة في الثمامة والغرف الجاهزة والأحواش حيث تم وضع الإشعار بالمخالفة تمهيدا للإزالة بعد انتهاء المهلة المحددة حيث بلغ عدد المخيمات ١٨٧ مخيماً والغرف الجاهزة ٧٧ غرفة من الزنك والخشب.وأوضح رئيس بلدية الروضة المهندس عبدالله الطيار أن هذه الجولات مستمرة للحد من المخالفات، مرحباً بأي ملاحظة أو بلاغ عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.من جهتها أزالت بلدية العليا التابعة لأمانة منطقة الرياض ٢٥٦ تعدياً على المواقف العامة خلال حملة قامت بها البلدية، وتم معاقبة المخالفين بتطبيق الغرامات بحقهم ومازال العمل مستمر لتطبيق الأنظمة بهذا الشأن.وأشار رئيس بلدية العليا المهندس خالد الرويشد إلى أن المواطن والمقيم لهما دور كبير في التبليغ عن أي ملاحظات عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠ وستجد كل تجاوب واهتمام باذن الله .// انتهى //18:11ت م