الرياض 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسوقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المركز الرئيس للهيئة بالرياض اليوم، (30) اتفاقية لتخصيص مواقع لمشاريع استثمارية صناعية وتجارية في كل من الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية بقيمة تجاوزت (18) مليار ريال، كما أبرمت (10) عقود تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار ريال، تستهدف إنشاء وتطوير بنى تحتية لذات المدن تتمثل في تشييد وحدات سكنية ومرافق تعليمية ومحطات للمياه وطرق وشبكات للكهرباء والاتصالات وصيانة للطرق وتقديم خدمات تصميمية لمجمع صناعات السفن.وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي أن الهيئة تمكنت بفضل الله تعالى ثم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة من استقطاب استثمارات محلية وأجنبية في مدنها بلغت تريليون ومائتي مليار ريال في حين بلغ الإنفاق الحكومي على مدن الهيئة الملكية منذ تأسيسها وحتى الان نحو مائة وخمسين مليار ما يبرز الدور المهم والمحوري الذي تؤديه الهيئة الملكية كونها ذراعاً مهما لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التطلعات نحو تنويع مصادر الدخل وخلق قاعدة صناعية عريضة.وأفاد العتيبي أن المدن التابعة للهيئة تتمتع ببنى تحتية عالية المستوى وبميزات تنافسية جعلتها أنموذجاً عالميا يحتذى، الأمر الذي وفر بيئة استثمارية جذابة أسفرت عن قيام مجمعات صناعية عملاقة وتوطين تقنيات متطورة وتوفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين، منوهاً بالدور الفعال الذي يؤديه القطاع الخاص كونه شريكا مهما للهيئة الملكية ومساهماً كبيرا في دفع عجلة التنمية في المملكة بعد أن هيأت الدولة المناخ الاستثماري المناسب عبر سن الأنظمة واللوائح وتيسير المعاملات التي من شأنها إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأداء دوره الاقتصادي المهم.// انتهى //18:12ت م