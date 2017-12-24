رياضي / آل الشيخ يعتمد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي
الأحد 1439/4/6 هـ الموافق 2017/12/24 م واس
الرياض 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واس
اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ , تشكيل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي برئاسة وكيل الهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي .
وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة , جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ والدكتور تركي العواد ورئيس تحرير صحيفة الرياضية ورئيس القسم الرياضي بقناة العربية بتال القوس , وحسن اليامي المختص في التسويق والاستثمار الرياضي , وفراس الربيعان المستشار القانوني , وعبدالمحسن العتيبي ممثلاُ لوزارة الثقافة والإعلام وجبر الشايقي ممثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع وعادل الزهراني مديراً تنفيذياً وممثلاً من هيئة الصحفيين .
وأطلق الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي شعاره الرسمي , بعد اعتماد مجلس الإدارة .
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18:14ت م