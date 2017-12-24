الرياض 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واساعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ , تشكيل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي برئاسة وكيل الهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي .وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة , جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ والدكتور تركي العواد ورئيس تحرير صحيفة الرياضية ورئيس القسم الرياضي بقناة العربية بتال القوس , وحسن اليامي المختص في التسويق والاستثمار الرياضي , وفراس الربيعان المستشار القانوني , وعبدالمحسن العتيبي ممثلاُ لوزارة الثقافة والإعلام وجبر الشايقي ممثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع وعادل الزهراني مديراً تنفيذياً وممثلاً من هيئة الصحفيين .وأطلق الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي شعاره الرسمي , بعد اعتماد مجلس الإدارة .// انتهى //18:14ت م