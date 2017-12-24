سكاكا 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسرفع مدير السجون بمنطقة الجوف العميد بندر بن خلف الراشد باسمه ونيابة عن جميع منسوبي إدارة السجون بالمنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لتولي مقاليد الحكم في البلاد .وذكر العميد الراشد أن هذه المناسبة يفاخر بها كافة أبناء الوطن بمبايعة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - الذي قاد بلاده لمزيد من النمو والاستقرار ، وسخر حياته لخدمة دينه وشعبه والأمة الإسلامية .وأوضح مدير سجون الجوف أن هذه المناسبة تأتي تزامناً مع إعلان الموازنة العامة للدولة ، التي تمثلت في أكبر برنامج مالي لدعم عجلة التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، كذلك تنويع الاقتصاد وفق رؤية المملكة 2030م الذي يعكس متانة اقتصادنا القوي وللهالحمد ، وتحقق بفترة قصيرة بفضل الله وتوفيقه ثم بالقرارات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - .وجدد مدير السجون بمنطقة الجوف بإسمه ونيابة عن جميع منسوبي السجون بمنطقة الجوف الولاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد ويديم عليها الأمن والاستقرار .// انتهى //18:15ت م