بيشة 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسأجرى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة جولات مفاجئة على منشآت الإيواء بمحافظة بيشة، يرافقه مدير مكتب الهيئة بالمحافظة عبدالله الأكلبي ومسؤول التراخيص بالمكتب.وتأتي تلك الجولات في إطار الجهود للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتوطين وظائف هذا القطاع المهم ومتابعة أعمال الحملة الوطنية الشاملة "وطن بلا مخالف"، إضافة إلى ضبط المخالفات.وأوضح مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله الأكلبي أن عدد منشآت الإيواء المرخصة في المحافظة تبلغ 31 منشأة، فيما يوجد 5 منشآت تحت الإجراء، في المقابل حرر 13 محضر ضبط على المنشآت المخالفة.// انتهى //18:28ت م