تونس 6 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واستغلب فريق الرياضي البنزرتي على فريق الملعب التونسي بنتيجة 3-1 في مباراة مؤجلة لعبت بين الفريقين ، اليوم ، لحساب الجولة التاسعة من البطولة التونسية لكرة القدم .ورفع النادي البنزرتي بذلك رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الخامس فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 17 نقطة في المركز الثامن من البطولة .// انتهى //18:29ت م