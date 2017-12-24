رياضي / البنزرتي يتغلب على الملعب التونسي في مباراة مؤجلة من الدوري التونسي لكرة القدم
الأحد 1439/4/6 هـ الموافق 2017/12/24 م واس
تونس 6 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واس
تغلب فريق الرياضي البنزرتي على فريق الملعب التونسي بنتيجة 3-1 في مباراة مؤجلة لعبت بين الفريقين ، اليوم ، لحساب الجولة التاسعة من البطولة التونسية لكرة القدم .
ورفع النادي البنزرتي بذلك رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الخامس فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 17 نقطة في المركز الثامن من البطولة .
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18:29ت م