بيشة 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسدشن رئيس بلدية الحازمي المهندس غرم الأحمري حملة (النظافة دين وخلق ) بحضور رئيس المجلس البلدي في الحازمي محمد عبدالله السراري وأعضاء المجلس البلدي وقد شارك الجميع عمال النظافة في تنظيف احدى الحدائق العامة .وأكد المهندس غرم الأحمري أن هذا البرنامج يأتي في إطار اهتمام البلدية بالوعي المستمر وسنستمر على تعزيز هذا البرنامج من خلال جدول زمني يقوم به لجنة من البلدية والمجلس البلدي بالتواصل مع القطاعات الحكومية واللجان الاجتماعية والمؤسسات الأهلية ونستهدف من خلاله الطلاب والطالبات في المدارس والمجتمع بشكل عام.من جهته أشاد رئيس المجلس البلدي بالمبادرة مشيداً بدور رئيس البلدية في تعزيز البرنامج التوعوي للمستفيد أثناء تقديم الخدمة وأشار إلى أن بلدية الحازمي تعمل بالتوافق مع المجلس في تحديد الرؤية العامة لتقديم الخدمات الشاملة وتناقش كافة المحاور ومراحل عمل المشاريع بكل شفافية ونتقبل كل الشكاوى من قبل المواطنين لتحديد الأطر التي تسهم في معالجة مشكلاتهم ومطالباتهم .// انتهى //18:35ت م