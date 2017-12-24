الباحة 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسرفع مدير عام جوازات منطقة الباحة اللواء عيد بن عياد المحمدي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة.ونوه مدير جوازات منطقة الباحة بما يعيشه الوطن والمواطن في أمن وآمان، وقوة العلاقة الوطنية مع دول الجوار والدول الصديقة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا الإسلامية ولم تألو جهداً بالقيام والوقوف ومساعدة الأشقاء في كل مكان .وقال : نحنُ نسير خلف قيادة طموحة تسابق الزمن وتذلل الصعاب لتسهيل حياة المواطنين، وقد خطت الدولة خطوات ثابتة وغير مسبوقة في مجال مكافحة الفساد الذي يمثل أكبر عائق في تحقيق التنمية وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودليل هذي النجاحات الاقتصادية التي حملتها ميزانية هذا العام كميزانية تاريخية تعد الأكبر في تاريخ المملكة لهو أكبر دليل على أنها تسير بخطوات ثابتة لتحقيق مايتطلع إليه هذا الوطن.// انتهى //19:00ت م