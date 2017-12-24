الداير بني مالك ٠٦ ربيع الأخر ١٤٣٩هـ الموافق ٢٤ ديسمبر٢٠١٧م واسأكد رئيس بلدية محافظة الداير بني مالك المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - ملك الحزم والعزم , تحمل معها مشاعر الفرح والسعادة والفخر لأبناء الوطن الغالي , في وقت تعلو فيه شواهد البناء والنماء لتعمّ أرجاء الوطن أمنًا واستقرارًا وتطورًا وحضارة .وأضاف في تصريح بهذه المناسبة : " إن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - يمتلك شخصية قيادية عالمية أثرت وبشكل إيجابي في تطور البلاد والنهوض بها نحو مصاف الدول المتقدمة , ويمتلك – رعاه الله – شخصية عالمية مؤثرة أعادت للعرب هيبتهم , مبرزا الشخصية الفذة للقائد الباني – حفظه الله – والصفات الحميدة التي يمتاز بها ملك الحزم والعزم , منوها بالرعاية والاهتمام التي يجدها المواطن في بلادنا المباركة بوصفه محور التنمية والركيزة الأساسية لخطط التنمية في الدولة .ولفت المهندس مذكور النظر إلى حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله خلال السنوات الثلاث الماضية في المجالات التنموية كافة , والتي تجعل المواطن في هذه البلاد المباركة يفاخر بوطنه وقيادته الرشيدة , إلى جانب قوة القرارات الحازمة التي تهدف إلى ضمان الحق العربي ورفعة شأن الدول العربية والإسلامية .ورفع رئيس بلدية الداير بني مالك التهنئة باسمه ونيابة عن كافة منسوبي البلدية إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى كافة أبناء الوطن الغالي بهذه المناسبة الغالية , سائلا المولى عز وجلّ أن يحفظ أمن الوطن واستقراره وقيادته الرشيدة .// انتهى //22:23ت م