الخرطوم 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسوقع السودان وتركيا اليوم على 12 اتفاقية للتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والخدمات .وتهدف الاتفاقيات 12 للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والصحة، بالإضافة إلى اتفاقية تكوين لجنة سياسية عليا برئاسة رئيسي البلدين، تجتمع سنوياً بين الخرطوم وأنقرة بالتناوب .ووصف الرئيس السوداني عمر البشير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، زيارة اوردغان للخرطوم بأنها تعتبر قفزة كبيرة في العلاقات الثناية بين أنقرة والخرطوم .من جانبه دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى رفع حجم التبادل التجاري بين السودان وبلاده إلى 10 مليارات دولار .كما انتقد فترة الحصار التي كانت مفروضة على السودان، مؤكداً أن الحوار الوطني في السودان مهم وخير وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار.// انتهى //22:47ت م