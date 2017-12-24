عام / السودان وتركيا يوقعان 12 اتفاقية للتعاون الثنائي
الأحد 1439/4/6 هـ الموافق 2017/12/24 م واس
الخرطوم 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واس
وقع السودان وتركيا اليوم على 12 اتفاقية للتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والخدمات .
وتهدف الاتفاقيات 12 للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والصحة، بالإضافة إلى اتفاقية تكوين لجنة سياسية عليا برئاسة رئيسي البلدين، تجتمع سنوياً بين الخرطوم وأنقرة بالتناوب .
ووصف الرئيس السوداني عمر البشير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، زيارة اوردغان للخرطوم بأنها تعتبر قفزة كبيرة في العلاقات الثناية بين أنقرة والخرطوم .
من جانبه دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى رفع حجم التبادل التجاري بين السودان وبلاده إلى 10 مليارات دولار .
كما انتقد فترة الحصار التي كانت مفروضة على السودان، مؤكداً أن الحوار الوطني في السودان مهم وخير وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار.
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