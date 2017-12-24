عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشيلي
الأحد 1439/4/6 هـ الموافق 2017/12/24 م واس
الرياض 6 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 24 ديسمبر 2017م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشيلي.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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