الرياض 6 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 24 ديسمبر 2017م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشيلي.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //22:59ت م