الرياض 6 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 24 ديسمبر 2017م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشيلي.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //23:00ت م