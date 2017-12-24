جدة 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسقام مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني بزيارة مساء اليوم للمنطقة المركزية بجوار الحرم الشريف بالعاصمة المقدسة متفقداً أسواق الذهب والمجوهرات بمشاركة الرافد الأمني والتأمينات الاجتماعية وعدد من مفتشي الوزارة للتأكد من تطبيق المحال التجارية لقرار توطين قطاع الذهب والمجوهرات .وأكد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عقب الزيارة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن قطاع الذهب والمجوهرات بالعاصمة المقدسة موطّن وبنسبة ١٠٠ ٪ , مشيراً إلى أن الوزارة ستستمر بمتابعة هذا الانجاز لضمان استقرار القطاع بما يوفر للشاب السعودي بيئة عمل محفزة وآمنة وبما يضمن النمو المتوازن لهذا القطاع بالمنطقة ، كما يأمل أن تعلن بقية مدن المنطقة قريبًا وصولها لنسبة ١٠٠ ٪ , من التوطين .// انتهى //23:22ت م