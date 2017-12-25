الباحة 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واسقدمت جمعية البّر الخيرية بمحافظة العقيق بالباحة، مبلغ 653,800 ألف ريال مساعدات للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بالمحافظة والمراكز التابعة له لكسوة الشتاء.وشملت مشاريع التي اطلقتها الجمعية ضمن فصل الشتاء مشروع سلات البّر الغذائية الشتوية لـ 1320 أسرة، ومشروع إعانات نقدية للإيتام لعدد 434 يتيم، ومشروع كفارة اليمين لـ 618، ومشروع كسوة الشتاء لطلاب والطالبات.//انتهى//00:54ت م