تونس 06 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 24 ديسمبر 2017 م واستفوق النجم الساحلي بهدفين دون مقابل على ضيفه الملعب القابسي في مباراة مؤجلة دارت بمدينة سوسة اليوم لحساب الجولة التاسعة من البطولة التونسية لكرة القدم .وتقدم النجم بذلك في الترتيب ليصبح في المركز الثالث بـرصيد 23 نقطة الى جانب الاتحاد المنستيري، بينما انتهى الملعب القابسي في المرتبة العاشرة بـ 14 نقطة وتراجع الإفريقي إلى المرتبة السادسة وقد ارتقى أمس الى المرتبة الرابعة .واستمر الترجي والصفاقسي في مقدمة الترتيب الأول في رصيده 33 نقطة والثاني 28 نقطة مع نهاية الجولة 13 من البطولة.// انتهى //01:11ت م