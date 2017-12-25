الصحف السعودية
الاثنين 1439/4/7 هـ الموافق 2017/12/25 م واس
الرياض 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك المغرب ويبعث رسالة لأمير الكويت
ماكرون للملك سلمان: نُدين الباليستي الحوثي.. ولا بد من مواجهة أنشطة إيران التخريبية
القيادة تهنئ ليبيا بذكرى الاستقلال .. وبينييرا برئاسة تشيلي
التوءم السيامي حنين وفرح تصلان المملكة بعد توجيه ولي العهد بنقلهما وعلاجهما
أمير مكة يلتقي النائب العام
أمير الرياض يستقبل سفير غانا لدى المملكة
وزير الخارجية ونظيره المغربي يستعرضان العلاقات الثنائية
نائب وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس أذربيجان
انشقاق شيخ قبيلة آل بحيح عن تنظيم الحمدين: بلادي لا تنعم بأي حرية رأي
مؤامرات الحمدين والملالي أنهكت المنطقة وعرقلت حل القضية الفلسطينية
التكتل اليمني - البريطاني يندد بوحشية المليشيا الإيرانية وجرائمها بحق المدنيين
وفاة فلسطيني برصاص إسرائيلي.. ومنع أتراك من المسجد الأقصى
رئيس اليمن يصدر حزمة قرارات بتعيين وزراء في الحكومة ومحافظين
العراق: الإعدام لعنصرين من "داعش"
هجوم مسلح في الجيزة
السودان وتركيا يوقعان 12 اتفاقية للتعاون الثنائي
علماء باكستان يشيدون بمواقف خادم الحرمين تجاه قضايا الأمة
مجلس الأمن يدين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً على الرياض
الميزانية الإيرانية.. مِنح للحرس الثوري وإحجام عن عامـة الشـعب
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