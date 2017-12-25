الرياض 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك المغرب ويبعث رسالة لأمير الكويتماكرون للملك سلمان: نُدين الباليستي الحوثي.. ولا بد من مواجهة أنشطة إيران التخريبيةالقيادة تهنئ ليبيا بذكرى الاستقلال .. وبينييرا برئاسة تشيليالتوءم السيامي حنين وفرح تصلان المملكة بعد توجيه ولي العهد بنقلهما وعلاجهماأمير مكة يلتقي النائب العامأمير الرياض يستقبل سفير غانا لدى المملكةوزير الخارجية ونظيره المغربي يستعرضان العلاقات الثنائيةنائب وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس أذربيجانانشقاق شيخ قبيلة آل بحيح عن تنظيم الحمدين: بلادي لا تنعم بأي حرية رأيمؤامرات الحمدين والملالي أنهكت المنطقة وعرقلت حل القضية الفلسطينيةالتكتل اليمني - البريطاني يندد بوحشية المليشيا الإيرانية وجرائمها بحق المدنيينوفاة فلسطيني برصاص إسرائيلي.. ومنع أتراك من المسجد الأقصىرئيس اليمن يصدر حزمة قرارات بتعيين وزراء في الحكومة ومحافظينالعراق: الإعدام لعنصرين من "داعش"هجوم مسلح في الجيزةالسودان وتركيا يوقعان 12 اتفاقية للتعاون الثنائيعلماء باكستان يشيدون بمواقف خادم الحرمين تجاه قضايا الأمةمجلس الأمن يدين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً على الرياضالميزانية الإيرانية.. مِنح للحرس الثوري وإحجام عن عامـة الشـعب// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت