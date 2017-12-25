وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وتحت عنوان (تحذير الحوثيين من تهديد المملكة) قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها: تحذير مجلس الأمن الدولي للانقلابيين في اليمن من تهديد المملكة بالصواريخ البالستية، تحذير قرنه المجلس بأهمية التنفيذ الكامل للحظر المفروض على تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة من قبل النظام الايراني.وأضافت لا شك أن تهديد المملكة ودول الجوار بتلك الصواريخ يشكل عدوانا صارخا على مختلف القرارات الأممية ذات العلاقة بحظر توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية، وعدوانا على القرار الأممي 2216. ويمثل أيضا عدوانا على الأمن الاقليمي والدولي.ورأت أن تلك الاعتداءات المتكررة لن تثني ما يسعى له التحالف العربي بقيادة المملكة عن السعي قدما لاعادة الشرعية اليمنية المنتخبة، ولن تثني المملكة عن تقديم مساعداتها الانسانية عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية لليمن الشقيق، فالمملكة ستظل تساند الأشقاء في اليمن وتعينهم على ما هم فيه من مأساة كبرى جراء تسلط الحوثيين على مقدراتهم وحريتهم.وأكدت أن المملكة ستبقى مساندة للشعب اليمني رغم ما صرح به المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي من أن الحوثيين يتشككون في حملات التطعيم ولا يسمحون بوصول المساعدات الانسانية ولا دخول عمال الاغاثة الى مناطقهم وأنهم ينهبون الطعام والامدادات الطبية، ورغم تلك الانتهاكات الصارخة للأعمال الانسانية فان المملكة لن تتوانى في تقديم مساعداتها لليمن ودعم القوات الشرعية التي ما زالت تحرز الانتصارات تلو الاخرى على الانقلابيين.واختتمت بالقول إرادة الشعب اليمني لن تقهر بإذن الله، ولن يتمكن الانقلابيون باعتداءاتهم المتكررة على المملكة بتلك الصواريخ المصنعة من قبل أعوانهم في طهران من امتناع المملكة وقوات التحالف من المضي قدما لتخليص اليمن من جبروت وطغيان أعدائه الساعين لكسر شوكته والقفز على حرية اليمنيين ومصادرة سيادتهم على أرضهم والسخرية من سائر القرارات الأممية ذات الصلة باعتداءاتهم على المملكة وعلى اليمن، وسوف تنتصر إرادة اليمنيين على أولئك الأعداء التي ما زالت الأراضي اليمنية تغلي تحت أقدامهم رافضة أساليبهم العدوانية ضد اليمن وضد جيرانه وضد المجتمع الدولي بأسره.// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت