الرياض 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضاً في درجات الحرارة تصحب برياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ,حائل ،القصيم، الرياض، الدمام ) في حين تبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج,بيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:11ت م