وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن أدوار الدول الراعية للإرهاب دائماً حريصة على أن لا يكون أي دعم أو أي أمر تقدمه للعمل الإرهابي مباشر ولاتترك الدليل المباشر الذي يمكن أن يدينها أمام المجتمع الدولي وتستغل هذه الدول التنظيمات والجماعات التي تُنشأ وتتولى بالنيابة عن هذه الدول الراعية مسؤولية التجنيد والتحريض والتدريب وتقديم الدعم اللوجستي لتوفير المواد المتفجرة أو الأسلحة , مبينا أن الجهود التي تقوم بها المملكة حالياً لمحاربة بعض الجماعات الإرهابية مثل جماعة الحوثي في اليمن وهذه الجماعة هي الواجهة وتقوم بارتكاب الجرائم المختلفة والأدلة التي أعلنت عنها قوات التحالف عن الدور الإيراني توضح لنا دعم إيران لهذه الجماعات التي تقوم بتنفيذ هذه المهمهات بالنيابة عن الدول الراعية مثل جماعة الحوثي وحزب الله اللبناني وتنظيم داعش والقاعدة وحتى في العناصر التي نتعامل معها في محافظة القطيف .وبين أن العمل الإرهابي في المملكة ينحدر وينحسر ومن بينها كانت محاولة استهداف المسجد الحرام في شهر رمضان الماضي, واستهداف مباني في وزارة الدفاع ولله الحمد تم إحباط هذه المحاولات من قبل قوات الأمن, وأن لها علاقة مع الجماعات المتواجدة في محافظة القطيف سواء من العناصر المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية الأخرى .وأشار اللواء التركي إلى أنه تم ضبط 3 من المطلوبين في حي المسورة 2 يحملون الجنسية السعودية و 1 يحمل الجنسية البحرينية وهم ضمن المطلوبيين وأن دورهم كان إيصال المعلومات إلى العناصر التي قامت بتنفيذ عملية الاختطاف والمساندة لهم , مضيفاً أن كافة العناصر الرئيسية التى تقود عملية الإرهاب في محافظة القطيف على مدى السنوات الماضية تم الإعلان عنهم في قائمتين قائمة الـ 23 وقائمة الـ 9 وأن قائمة 23 لم يتبقَ منهم غير 3 مطلوبيين وقائمة 9 تبقى منهم 6 أشخاص حسب المعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية.وأوضح اللواء التركي أن قضية مقتل الشيخ الجيراني أو قضية مقتل السحيباني بمنطقة الجوف لا تختلف كثيراً عن العمل الإرهابي في محافظة الشملي في حائل الذي نتج عنه مقتل الرقيب بدر الرشيدي في منطقة القصيم وكل هذا يعد أسلوبا واحدا ولكن بطرق متعددة وهذه تعكس حقيقة الجماعات الإرهابية بغض النظر عن هويتها فهي تستمد تعليماتها من مرجعية واحدة وتستخدم نفس الأساليب والأهداف ومن يرعاها يريد أن يستهدف الأمن والاستقرار في المملكة.// انتهى //18:01ت م