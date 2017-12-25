الرياض 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسيتميز مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في دورته الثانية عام 2018م التي ستنطلق في الصياهد الجنوبية للدهناء شرق الرياض، بإدراج العديد من الفعاليات بهدف جذب الزوار وإضفاء المزيد من المتعة لمحبي الإبل وملاكها.ومن بين الفعاليات التي ستشهدها هذه الدورة فعالية "أنواع الإبل ونوادرها، وهي تسعى إلى تعريف الجمهور والزوار بأهمية الإبل ومكانتها لدى العرب، وكيفية الاستفادة من لحومها، وألبانها، واستخداماتها أثناء التنقل، والترحال، وسَقْي البساتين والمزارع.كما سيتعرف زوار المهرجان على مواصفات الإبل الجميلة والنادرة، والسمات والمواصفات التي تتميز بها بعض الإبل، ومن ذلك كبر حجم الرأس، وسعة النحر، وطول المتن، وعرض الجنب، وكبر الخف، وطول الأذن، وجمال العينين، وجمال الشفة، وعرض الخد، وطول الرقبة، وقصر الذيل، وتأخر السنام.كما سيعرف جمهور المهرجان كيف حفظ العرب الإبل ذوات السلالة الجيدة، وماذا عملوا من أجل تحسين جودة الإنتاج.// انتهى //18:01ت م