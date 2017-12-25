تبوك 7 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسالتقى قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري رئيس نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصةأحمد بن عطية الحارثي وأعضاء مجلس إدارة النادي .وأبدى قائد المنطقة سروره واعتزازه بالنادي الذي يخدم فئة عزيزة علينا من أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة مبديا استعداد قيادة المنكقة دعم النادي بجميع الإمكانيات الموجودة لديهم.من جهته أعرب مجلس إدارة النادي عن سعادتهم لقائد المنطقة على ما يلقاه قطاع الرياضة بالقوات البرية من رعاية واهتمام ، مؤكدين اهتمام النادي بجميع الفئات العمرية من الراغبين للإنضمام للنادي من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء ومنسوبي القوات المسلحة بمنطقة تبوك .// انتهى //18:06ت م