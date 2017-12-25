سكاكا 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واستواصل شرطة منطقة الجوف حملتها " وطن بلا مخالف " لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة .وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت اليوم عدة مواقع لتجمع الوافدين بالمشاريع الزراعية في كل من مركز بسيطا وميقوع وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة وتم إحالتهم لجهات الاختصاص .ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمساءلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليماتالمتعلقة بهذا الصدد.// انتهى //18:10ت م