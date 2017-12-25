الدمام 07 ربيع الثاني 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسوزعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية يوم أمس 400 بطانية على أهالي محافظة العديد ضمن حملتها التي تنفذها الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية "وقاء" الشتاء الدافئ بعنوان " لنقيهم برد الشتاء " .وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تلقت 400 بطانية كمساهمة مجتمعية من شركة أرامكو السعودية من باب الشراكة والمسؤولية المجتمعية بينهما لتوزيعها على الأسر المحتاجة حيث سلم مساعد الأمين العام ومدير إدارة الفروع يوسف المقرن ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي فيصل المسند البطانيات لمسؤول محافظة العديد ناصر القحطاني لبدء توزيعها على أهالي العديد وناقشا معه سبل التعاون المستقبلية بين بر الشرقية ومحافظة العديد .وبين أن الجمعية وزعت خلال العام الماضي ضمن برنامج الشتاء الدافئ 1618 بطانية على 792 أسرة بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية منوها أن البطانيات التي تم توزيعها تمثل جزء من المرحلة الأولى لحملة شتاء هذا العام في حين ستتبعها حملات أخرى تشمل المزيد من المساعدات التي تحتاجها الأسر في فصل الشتاء.من جانبه لفت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي ببر الشرقية فيصل بن مقبل المسند أن الجمعية بدأت في الاستعداد للحملة الإعلامية التعريفية ب"وقاء" تحت شعار " لنقيهم برد الشتاء " مستهدفة بذلك الانتشار في المؤسسات المختلفة و المدارس وشوارع وميادين المنطقة الشرقية من خلال اللوحات الإعلانية وتنفيذ الزيارات الميدانية والنشر بوسائل الإعلام للتعريف بأهداف الحملة وضرورة دعم الأسر المحتاجة ومساندة المجتمع لهم لنقيهم من برد الشتاء ونحث المجتمع على دعمهم مؤكدا بأن جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفروعها ستتعاون جميعا في تنفيذ الحملة لخدمة الأسر وإيصال كسوة الشتاء لمن يستحق منهم.// انتهى //18:11ت م