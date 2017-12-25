القاهرة 7 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب نحو البيع .وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر803 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 9ر592 مليون جنيه .وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 36ر0 في المئة ليبلغ مستوى 33ر14843 نقطة، فيما زاد مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2ر1 في المئة ليبلغ مستوى 90ر827 نقطة .وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 1 في المئة ليبلغ مستوى 78ر1955 نقطة .// انتهى //18:12ت م