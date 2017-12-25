الرياض 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسحققت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة إنجازاً جديداً بحصول مركز صحي الوزارات التابع لإدارة طب الأسرة والمجتمع بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض على شهادة الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة لمعايير الجودة الطبية وسلامة المرضى ( JCI ) Joint Commission International ، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بناءً على تطبيقه لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً من قبل فريق من اللجنة.وتعـد شهادة الاعتماد JCI ، التي تمنح في أكثر من 80 دولة منذ عام 1994م، وينصب تركيزهم على تحسين سلامة رعاية المرضى من خلال تقديم خدمات الاعتماد ومنح الشهادات، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصحية على تنفيذ حلول عملية وتتمحور معاييرها حول المريض, كما تركز أيضاً على إدارة وتنظيم الأنشطة اللازمة لضمان الجودة العالية في تقديم الرعاية الصحية.وأكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك أن تحقيق هذا الاعتماد لمرافق الخدمات الطبية يأتي نتاجاً لما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة وجميع مستشفياتها ومرافقها من دعم دائم ولا محدود من القيادة الكريمة - حفظهم الله - وضمن الاستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة وبتسخير جميع الإمكانات الإدارية والبشرية والفنية والصحية لتحقيق مزيداً من الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة ومن خلال ما تضطلع به الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة لرفع مستويات الأداء في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية، مضيفاً أن هذا الاعتراف يمثل التزاماً لمقدمي الخدمة الصحية لتحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأعلى درجات الجودة والسلامة الطبية وذلك استكمالاً لما حصلت عليه منظومة مستشفيات القوات المسلحة خلال الثلاث أعوام المنصرمة 2015م - 2016م - 2017م، بدءً من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ومجمع الملك فـهد الطـبي العسـكري بالظهران ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ومركز طب الأسرة والمجتمع بالوزارات التابع لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ومركز طب الأسرة والمجتمع بأحد رفيدة التابع لمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب ومستشفى القوات المسلحة بالهدا ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب على شهادة الاعتراف الدولي ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وصولاً لمركز صحي حي الوزارات التابع لإدارة طب الأسرة والمجتمع بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض للمرة الثالثة.وبهذه المناسبة سلم مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك شهادة الاعتراف إلى مدير إدارة طب الأسرة والمجتمع بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، كما كرم عدداً من منسوبي المركز لمساهمتهم الفعالة بالحصول على هذا الاعتماد.من جانبه أوضح مدير إدارة طب الأسرة والمجتمع المقدم الطبيب عبدالعزيز بن منصور بن رشيد إلى أن الحصول على هذه الشهادة الدولية يمر بعدة مراحل منها كتابة السياسات والإجراءات وتنفيذها وكذلك قياس مؤشرات الأداء التي تتلمس حاجات المريض وتصحيحها كلما انخفضت, مبيناً أنه تم تجهيز مركز صحي الوزارات بأحدث وسائل السلامة وتطبيق خطط الطوارئ والإخلاء الطبي ومكافحة الحرائق وانقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن المركز يتقيد بالمعايير العالمية للسلامة ومن ذلك التأكد من هوية المريض باستخدام نوعين من الإثبات، بالإضافة إلى العمل على تقليل الأخطاء الناتجة عن وصف الأدوية عن طريق الاتصال اللفظي، وكذلك التحكم بالعدوى.وأكد المقدم بن رشيد أن المركز يعـد مرجعاً أساسياً في تدريب أطباء الزمالة في تخصص طب الأسرة في المملكة حيث يتدرب فيه ما يزيد على 80 متدربا سنوياً، إضافة إلى تدريب أطباء الامتياز وآخرين من التخصصات الفنية المتنوعة، كما تعقد وبشكل شبه يومي في المركز محاضرات للتطوير المهني المستمر للأطباء ولبقية الطاقم الطبي.// انتهى //18:13ت م