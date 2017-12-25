اقتصادي / إعادة فتح موانيء النفط الليبية السدرة والبريقة والزويتينة
الاثنين 1439/4/7 هـ الموافق 2017/12/25 م واس
طرابلس 7 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واس
أعاد قطاع النفط الليبي فتح موانيء السدرة والبريقة والزويتينة النفطية ، بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب الأحوال الجوية ، وفقًا لما أعلن مصدر في القطاع اليوم .
وكان مصدر نفطي قال الخميس الماضي إنّ الأحوال الجوية أدت إلى إغلاق الموانئ الثلاثة ، موضحًا أنه لا توجد ناقلات تنتظر الرسوّ حاليًا في أيٍّ من الموانئ الثلاثة .
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18:17ت م