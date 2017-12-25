طرابلس 7 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسأعاد قطاع النفط الليبي فتح موانيء السدرة والبريقة والزويتينة النفطية ، بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب الأحوال الجوية ، وفقًا لما أعلن مصدر في القطاع اليوم .وكان مصدر نفطي قال الخميس الماضي إنّ الأحوال الجوية أدت إلى إغلاق الموانئ الثلاثة ، موضحًا أنه لا توجد ناقلات تنتظر الرسوّ حاليًا في أيٍّ من الموانئ الثلاثة .// انتهى //18:17ت م