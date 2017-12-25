شبوة 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع الدفعة الأولى المكونة من ألف سلة غذائية عاجلة للأسر الأشد احتياجاً في مديرتي بيحان وعسيلان في شبوة، بحضور محافظ شبوة اللواء علي بن راشد الحارثي ووكيل أول محمد بن عديو ومدير عام مديرية عسيلان علي احمد الحجري وعدد من الشخصيات الاجتماعية.وأكد الحجري ،أهمية هذه المساعدات الغذائية العاجلة لأهالي بيحان و عسيلان اللتان تعانيان أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة جراء الأزمة التي أشعلتها المليشيات الحوثية ، مشيداً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية من خلال تقديم مساعدته الإنسانية والإغاثية لأبناء بيحان وعسيلان التي ستسهم في التخفيف من معاناة أهالي المديرتين.من جانبه قال المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة المهندس فهمي بن منصور إن هذا التدخل يعد الأول من نوعه الذي يقدم للمتضررين من الأزمة والنازحين في مديريتي بيحان وعسيلان بعد تحريرهما.وأوضح بن منصور أن التدخل يأتي لتخفيف المعاناة عن سكان مناطق بيحان الذين عانوا أوضاعا إنسانية صعبة خلال الأسابيع الماضية، نتيجة الحصار الذي أطبق على هذه المناطق خلال الثلاث السنوات الماضية كما أنه ضمن جهود تطبيع الحياة في المديريتين.وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في اليمن التي بلغت 166 مشروعاً شملت كافة المحافظات اليمنية بما فيها التي تقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية .//انتهى//18:24ت م