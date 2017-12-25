طرابلس 7 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسقالت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة "فاو" إنّ النزاع الليبي الذي طال أمده يعرقل الجهود المبذولة أمميًا ، للقضاء على الجوع في بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بحلول عام 2030.ووفق تقرير للمنظمة بشأن حالة الأمن الغذائي والتغذية بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، فإنّ ليبيا تعد نقطةً ساخنة أخرى بالمنطقة، حيث يقوِّض الصراعُ الأمنَ الغذائي .وأفاد التقرير الذي صدر اليوم بعنوان " بناء الصمود بشأن الأمن الغذائي والتغذية في أوقات النزاع والأزمة: نظرة من منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا " ، إنّ 6 % من الليبيين في حاجة إلى المساعدة الغذائية ، مؤكدًا أنّ عدد الوفيات الناجمة عن المعارك في ليبيا بلغ 2527 شخصًا في الأعوام بين 2011 و 2015 .// انتهى //18:48ت م