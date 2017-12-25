القاهرة 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واستمكنت قوات الجيش المصري اليوم من قتل ثمانية مسلحين والقبض على مسلح آخر وسط سيناء.وأفاد المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان له اليوم، أن القوات تمكنت أيضًا من اكتشاف وتدمير 8 مخابئ، ودراجة نارية، وعبوة ناسفة.وأشار الرفاعي إلى أنه تم ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر، فضلاً عن ضبط 5 عربات تحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة.// انتهى //22:12ت م