الرياض 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسافتتح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج في مركز أبسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج.وشهد حفل الافتتاح الذي حضره الرئيس المكلف للاتحاد الدولي للشطرنج، اليوناني جورجيوس ماكروبلس ورئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، عرضاً مرئياً حول استعدادات الرياض لاستضافة البطولة إلى جانب عرض تعريفي عن المملكة العربية السعودية واهتمامها بهذه الرياضة التي تقام لأول مرة بالمملكة بمشاركة 236 لاعباً ولاعبه يمثلون 70 دولة ويشرف عليها 40 حكماً دولياً .وفي كلمته بمناسبة افتتاح هذه البطولة العالمية، رحب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بالمشاركين والحضور، مؤكداً أن هذه البطولة مصدر فخر واعتزاز لما تحمله من أسم غالٍ علينا جميعاً وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، معرباً عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، والذي بدعمه تمت استضافة هذا الحدث العالمي .وتم خلال حفل الافتتاح تقديم عرض مرئي لمراحل صناعة كأس الملك سلمان، ثم أزيح الستار عن كأس البطولة أمام جميع الحضور .وفي جانب آخر، ستبدأ المنافسات مساء غدٍ الثلاثاء في منافسات الشطرنج السريع التي تستمر لثلاثة أيام, وقبل انطلاق منافسات بطولة الشطرنج الخاطف التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.يذكر أن بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج من ثمار مذكرة التعاون المشترك التي أبرمها مؤخراً معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع الرئيس المكلف للاتحاد الدولي للشطرنج اليوناني جورجيوس ماكروبلس في العاصمة البريطانية لندن.وتتلقى البطولة تغطية إعلامية كبيرة وباهتمام وبمتابعة كبيرة من مختلف وسائل الإعلام العالمية، حيث خصصت شبكة قنوات الـ CNN تغطية يومية خاصة ببطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج ، بالإضافة إلى توافد عدد من مراسلي وسائل الإعلام من عدة دول لتغطية هذا الحدث الرياضي الكبير.// انتهى //22:17ت م