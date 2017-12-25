اجتماعي / مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد جمعية الوداد للأيتام
الاثنين 1439/4/7 هـ الموافق 2017/12/25 م واس
جدة 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واس
قام مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد حسن القحطاني اليوم بزيارة تفقدية لجمعيّة الوداد للأيتام بالعاصمة المقدسة .
واطلع خلال الزيارة على سير العمل ، وشاهد مايقدم من خدمات بالجمعية , مبدياً إعجابه بجهود العاملين وما يقدم من خدمات لهذه الفئة الغالية من المجتمع ، في حين تابع تسليم طفلتين لأسرتين حاضنتين ، مقدماً شكره للعاملين بالجمعية على جهودهم وإخلاصهم في العمل , طالباً منهم بذل المزيد من العطاء .
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22:19ت م