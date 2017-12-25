جدة 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسقام مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد حسن القحطاني اليوم بزيارة تفقدية لجمعيّة الوداد للأيتام بالعاصمة المقدسة .واطلع خلال الزيارة على سير العمل ، وشاهد مايقدم من خدمات بالجمعية , مبدياً إعجابه بجهود العاملين وما يقدم من خدمات لهذه الفئة الغالية من المجتمع ، في حين تابع تسليم طفلتين لأسرتين حاضنتين ، مقدماً شكره للعاملين بالجمعية على جهودهم وإخلاصهم في العمل , طالباً منهم بذل المزيد من العطاء .//انتهى//22:19ت م