الباحة 07 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واسنقل محافظ محافظة الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول عطية بن أحمد الزهراني، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.وأكد الدكتور العتيبي أن الفقيد استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته, سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.وعبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر، على تعازيهم ومواساتهم لهم، مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن، مؤكدين أن الفقيد استشهد بشرفٌ وهو يؤدي واجباً دينياً ووطنياً.//انتهى//00:22ت م