القاهرة 07 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 25 ديسمبر 2017 م واستعادل فريق الأهلي مع فريق وادي دجلة إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي لـ 30 نقطة ويبقى في المركز الثاني وله مباراتان مؤجلتان، كما رفع وادي دجلة رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع عشر .// انتهى //01:23ت م