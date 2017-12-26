تبوك 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي , حفل الجائزة في مهرجانها الثلاثين بتكريم الطلاب والطالبات الفائزون بالجائزة الذي سيقام يوم غد الأربعاء بمركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك ، بعد أن اعتمد سموه أسماء 388 طالبا وطالبة الفائزين بهذه الجائزة في مرحلة التعليم الجامعي والتعليم العام والتعليم التقني , واعتماد سموه أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة البحث العلمي والابتكار احد فرعي الجائزة وأسماء المعلمين والمعلمات المكرمين والمكرمات خلال مهرجان التفوق لهذا العام.وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من سمو أمير تبوك خلال مسيرتها التي امتدت لثلاثين عاما وشهدت تنافسا شريفا بين الطلاب والطالبات.وبين أن احتفالية الجائزة تتضمن تكريم الفائزين والفائزات من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في مختلف قطاعات التعليم بالمنطقة والفائزين بجائزة البحث العلمي وجائزة الابتكار العلمي والتميز في المناشط الطلابية، التي تنعكس على عطائهم في مستقبلهم العلمي والعملي.// انتهى //06:11ت م