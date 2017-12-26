الرياض 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسخادم الحرمين يأمر بترقية 43 قاضياً بديوان المظالم.«حساب المواطن» يتلقى شكاوى المسجلين على مبلغ الاستحقاق.. اليومفيصل بن بندر: القيادة الحكيمة تعطي هذه البلاد كل ما تستطيع لخدمة المواطن.«الداخلية» تكشف هوية المتورطين في قتل القاضي الجيراني.الرئيس اليمني: المملكة وقفت معنا لكبح المد الإيراني.هلاك 600 حوثياً وأسر 268 ومحور كامل في قبضة الشرعية.الاتحاد الدولي للشطرنج: السعودية أمنت تأشيرات لاعبي إيران وقطر.. ورفض مشاركتهم عارٍ عن الصحة.ناصر الصباح: الرؤية المستقبلية للمملكة والكويت خطط طموحة تزيدهما قوة وترابطاً.«بلومبيرج»: بورصة قطر الأسوأ عالميا في 2017.التحالف العربي يدعو اليمنيين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين.المنبر اليمني: الحوثيون ارتكبوا أبشع الجرائم بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين.«الجزيرة» تغري خبيرا مصريا ليهاجم السعودية.خطة عربية للتصدي لقرار ترامب حول القدس.اللواء منصور التركي: إيران دربت إرهابيي القطيف ودول أخرى تمولهم من خلف ستار.إطلاق محتجزين.. ومحاكمة رافضي التسوية قريباً.مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع ألف سلة غذائية في مديرتي بيحان وعسيلان اليمنية.مدرب «الأخضر»: طموحنا لقب خليجي 23.// يتبع //06:12 ت م 03:12جمت