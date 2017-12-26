وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وتحت عنوان (الوعي سلاحنا) قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها: يوماً بعد يوم تثبت الأجهزة الأمنية كفاءتها في التصدي لجميع الأعمال الإرهابية بشكل احترافي نال التقدير الدولي والتي تستهدف أمن واستقرار المملكة، ومع توالي الإنجازات الأمنية أصبح المواطن أكثر وعياً بما يحاك ضد بلاده من مؤامرات من قبل دول ومنظمات سخرت طاقاتها الاستخباراتية وآلتها الإعلامية للترويج لأفكار الجماعات المتطرفة ومحاولة التأثير على الشارع السعودي.وأضافت: رغم كثافة الهجمات الإرهابية الممنهجة التي تتعرض لها المملكة إلا أن المواطنين السعوديين اكتسبوا خبرة في التعامل معها متسلحين بروح المسؤولية في مواجهة مخططات العدو، وذلك بالتعاون المثالي مع أجهزة الأمن في الإبلاغ عن كل ما يثير الريبة إضافة إلى تقديم المعلومات المهمة عن المطلوبين الذين يتم الإعلان عنهم في تجسيد رائع لشعار (المواطن رجل الأمن الأول).وتابعت: كما تشهد وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعياً شعبياً في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب والجماعات المنفذة لأجندتها رغم الحملات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة والتي تسعى إلى خلخلة النسيج الوطني وخلق حالة من الإحباط واليأس في المجتمع السعودي.وبينت: المواطنون يدركون أن الحرب على الإرهاب طويلة ومكلفة، ويؤمنون أن تعدد الأساليب والدعم الكبير الذي تلقاه الجماعات الإجرامية من دول إقليمية لن يثني الدولة عن اجتثات الإرهاب من جذوره، وهم على أتم الاستعداد بالتضحية بالغالي والنفيس دفاعاً عن وطنهم ومقدساتهم.وأشارت: معركة السعوديين ضد الإرهاب متواصلة على جميع الأصعدة، ويبقى المواطن هو الجندي الأول في الدفاع عن وطنه ونقطة الارتكاز التي تنطلق منها جميع الجهود الحكومية في مواجهة مخططات الشر التي تستهدف البلاد والعباد.واختتمت: وأمام صخرة إرادة الشعب السعودي وتفانيه في خدمة بلاده والذود عن ترابه ستتحطم جميع أمواج الإرهاب، وسيبقى الوطن شامخاً يؤدي رسالته في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرة شعوبهما.// يتبع //06:12 ت م 03:12جمت