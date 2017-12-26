وفي موضوع اخر طالعتنا صحيفة "اليوم" بعنوان (يد إيران في مقتل الجيراني) .. ليس من الأسرار القول إن اليد الإيرانية الخبيثة كانت وراء اختطاف وقتل القاضي الشيخ محمد الجيراني، فقد خطف في شهر ديسمبر كانون الأول من العام المنفرط أمام منزله وقتل فيما بعد حيث عثر على جثته في مزرعة مهجورة بالعوامية، وتشير أصابع الاتهام الى النظام الايراني الذي دبر عملية الاختطاف والقتل عبر عملاء لهم صلة مباشرة ووثيقة بحادث الاختطاف والقتل وهم مدرجون على قائمة المشتبه بهم في هجمات إرهابية شرق المملكة.وأشارت: بالرجوع الى سلسلة من العمليات الارهابية التي حدثت في الرياض والخبر وغيرهما من المدن والمناطق بالمملكة يتبين أن لايران يدا فيها من واقع التحقيقات التي جرت مع الارهابيين الذين نفذوا تلك العمليات الاجرامية، فالارهاب الايراني يقف وراء الحوادث الارهابية التي حدثت بالمملكة والبحرين والكويت، وتلك حقائق مكشوفة لا يمكن إنكارها وقد توثقت من خلال ما أدلى به الارهابيون الذين تم القبض عليهم والتحقيق معهم.وأوضحت: أن النظام الإيراني لايزال يعبث باستقرار وأمن وسيادة الدول الخليجية والعربية، ومقتل الشيخ الجيراني خير دليل على استمرارية النظام في بث الرعب والفزع بين صفوف المسالمين الآمنين في كل مكان.وبينت: الأصابع الإيرانية لا تزال وراء سلسلة من الجرائم الشنيعة التي حدثت بالمملكة وبعض الدول الخليجية الأخرى، وتلك الجرائم ما زالت تمارس في اليمن وسوريا والعراق وفي كل مكان يظهر فيه الارهاب بوجهه القبيح ليعيث أصحابه فسادا وتدميرا وتخريبا في الأرض، ولا يزال الحلم الأسطوري بإقامة الامبراطورية الفارسية يخيم على عقول حكام طهران ويريدون تحقيقه على أرض الواقع من خلال العمليات الإرهابية في المنطقة.وخلصت: وإزاء العبث الإيراني المقيت فان المجتمع الدولي لا بد أن يتخذ من الخطوات العملية ما يلجم حكام طهران ويحول دون تمرير مؤامراتهم وتصديرها الى دول العالم، ولا بد من عقاب رادع لكل التجاوزات التي يمارسها النظام على حساب ارادة الشعوب الحرة وسيادتها وحرية أبنائها وكرامتهم، فقد وصل الاستهتار بالنظام الى ذروته وحان لدول العالم ان تتصدى لارهابه وجرائمه بمزيد من العقوبات وبمزيد من تضييق الخناق على استهتاره وتهاونه بالمواثيق والأعراف الدولية المرعية.// يتبع //06:13 ت م 03:13جمت