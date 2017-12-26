وفي شأن اخر جاءت صحيفة "عكاظ" بعنوان (الحوثي يتهاوى.. والحسم للشعب) .. شهدت الـ48 ساعة الماضية زيادة عالية وتسارعاً دراماتيكياً في حجم الخسائر الإستراتيجية لميليشيا الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، فهناك خسائر متوالية في صفوفها وانهيار كبير في شتى الجبهات، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، إذ قتل نحو 40 من عناصرها، بينهم 9 من كبار القيادات في مناطق متفرقة في شمال العاصمة صنعاء والجوف ونهم.وقالت: إن أكثر من 200 أسير في محافظة شبوة خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى تفاقم الانشقاقات داخل الميليشيا التي كان آخرها استقالة محافظ حجة الذي وصفهم علناً بأنهم «عصابات»، وطالب المواطنين اليمنيين بالاستمرار في مواجهة الانقلابيين، وكان قد سبقه بأيام قليلة ناصر باقزقوز وزير السياحة في التشكيل الوزاري للميليشيا الانقلابية الذي طالب حكومة الانقلابيين بالاستقالة الفورية، بعد أن وصف أيضاً سياسة الحوثي بأنها نهج عصابي، وأن أفعالهم ليست مشرفة.وخلصت: من الواضح تماماً أن موازين القوى في الداخل اليمني حسمت بالميل لصالح قوات التحالف العربي وقوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية وحزب المؤتمر الشعبي التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأن أيام الانقلابيين أصبحت معدودة في ظل حالة الرفض الشعبي لبقائهم وانهيار معاقلهم تباعاً في أنحاء اليمن كافة، هذا عدا الإدانات الدولية ضد انتهاكات الحوثي للقرارات الأممية، ويبقى الحسم النهائي بيد الشعب اليمني الذي لم يتبق أمامه الكثير من النضال للقضاء نهائياً على هذه الشرذمة الانقلابية.// انتهى //06:13 ت م 03:13جمت