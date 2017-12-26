الرياض 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسنظمت دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس برنامجها الدوري "الملتقى الثالث للتربويين بحضور 22 مسؤولاً ومسؤولة من مدارس أيتامها المشمولين برعايتها و 24 موظفة من منسوبات الدار لمناقشة أبرز احتياجات الأيتام في مختلف المراحل الدراسية لهم.وبدأ البرنامج، الذي انقسم إلى فترتين (صباحية للذكور ومسائية للإناث )، بمجموعة من الكلمات والأناشيد الترحيبية، تلاها تقديم بعض العروض المرئية للحضور عن أوجه الرعاية التي توفرها الدار للمستفيدين داخلها ومن ضمنها الرعاية التعليمية.بعد ذلك عقدت جلسات حوارية بين الجانبين للوقوف على المستوى الدراسي للأيتام و ومناقشة أبرز الملاحظات السلوكية عليهم وكيفية التعامل معهاـ بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهتين للإرتقاء بالمستوى التعليمي للأيتام والتغلب على ما قد يواجههم من مشكلات، مع فتح المجال في نهاية اللقاء لطرح الأسئلة والإجابة على الإستفسارات بمشاركة الكادر النفسي والاجتماعي في الدار.وأوضحت مديرة الدار هدى سيلان أن هذا البرنامج يُعد جزءاً من الرعاية التعليمية التي توفرها دار الحضانة الاجتماعية بالرياض لأطفالها وفتياتها من الأيتام، التي تبدأ من مرحلة رياض الأطفال حتى حصولهم على أفضل الفرص الوظيفية المناسبة لهم في المجتمع .// انتهى //18:49ت م