عرعر 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسبحثت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية وأمانة المنطقة اليوم، أوجه التعاون فيما بينهما وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية .وأوضحت هيئة الشمالية أنه جرى بحث المعطيات ذات البُعد الحضاري والسياحي والاستثماري بالمنطقةـ التي تحتضن مواقع أثرية وتراثية سياحية متميزة وواعدة، كما استعرضت المخططات الخاصة بمشروع متحفالحدود الشمالية الإقليمي .وأشارت إلى تعاون السابق مع أمانة المنطقة، الذي كان من نتائجه العديد من المبادرات، منها تنفيذ مشروع تحسين مداخل المدن الرئيسة بالمنطقة، وتأهيل وترميم قصر الملك عبدالعزيز التاريخي والسوق التراثي والمساجد التاريخية بلينة .// انتهى //18:50ت م