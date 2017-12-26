طريف 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني ممثلة بإدارة الأمن والسلامة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, جولاتها الميدانية للمنشات الحكومية والأهلية للتوعية بأهمية السلامة تحت شعار "أهميه دور المختص بأعمال السلامة في المنشآت والدوائر الحكومية والأهلية "وأوضح مدني طريف أن الهدف من الجولات هو تحقيق بيئة آمنة ومحصنة وخالية من المخاطر، والمحافظة على صحة وأرواح رواد المؤسسة والعاملين فيها, بالإضافة إلى المحافظة على الممتلكات الحكومية والمؤسسات الأهلية وسلامة البيئة المحيطة بها واعتماد المعايير الدولية في السلامة المهنية ونشر الوعي في السلامة.// انتهى //18:51ت م