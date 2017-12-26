سياسي / وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الياباني
الثلاثاء 1439/4/8 هـ الموافق 2017/12/26 م واس
عمّان 8 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واس
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، في عمّان نظيره الياباني تارو كونو .
وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب ، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها .
مما يذكر أن المسؤول الياباني بدأ زيارة إلى العاصمة الأردنية اليوم ضمن جولة في عدد من دول المنطقة .
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19:05ت م