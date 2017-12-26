عمّان 8 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، في عمّان نظيره الياباني تارو كونو .وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب ، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها .مما يذكر أن المسؤول الياباني بدأ زيارة إلى العاصمة الأردنية اليوم ضمن جولة في عدد من دول المنطقة .// انتهى //19:05ت م