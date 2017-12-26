عام / المغرب والنيجر توقعان على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي
الثلاثاء 1439/4/8 هـ الموافق 2017/12/26 م واس
الرباط 8 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واس
وقع المغرب والنيجر ، اليوم، على 16 اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والقانونية والثقافية وفي قطاعي الصحة والنقل .
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش افتتاح الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية-النيجرية في الرباط، برئاسة وزيري الشؤون الخارجية للبلدين المغربي ناصر بوريطة ونظيره إبراهيم ياكوبو .
وشدد الجانبان بمناسبة انعقاد هذه الدورة على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في إطار سياسة المغرب الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وانفتاحه على القارة الإفريقية .
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