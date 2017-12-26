الرباط 8 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسوقع المغرب والنيجر ، اليوم، على 16 اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والقانونية والثقافية وفي قطاعي الصحة والنقل .وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش افتتاح الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية-النيجرية في الرباط، برئاسة وزيري الشؤون الخارجية للبلدين المغربي ناصر بوريطة ونظيره إبراهيم ياكوبو .وشدد الجانبان بمناسبة انعقاد هذه الدورة على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في إطار سياسة المغرب الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وانفتاحه على القارة الإفريقية .// انتهى //19:05ت م