الرياض 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واستلقى بطل العالم للشطرنج النرويجي ماجنوس كارلسن، خسارة مفاجئة من الصيني بوجزانزي، اليوم في أولى جولات بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج .وانطلقت عصر اليوم منافسات الشطرنج السريع ضمن البطولة التي تستضيفها الرياض، وجرى افتتاحها أمس الاثنين.ويشارك في البطولة 236 لاعبا ولاعبة يمثلون 70 دولة، ويشرف عليها 40 حكما دوليا، وتستمر منافسات الشطرنج السريع 3 أيام، ثم تنطلق منافسات الشطرنج الخاطف الجمعة المقبلة.يذكر أن بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج من ثمار مذكرة التعاون المشترك، التي أبرمها مؤخرا معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ مع الرئيس المكلف للاتحاد الدولي للشطرنج اليوناني جورجيوس ماكروبلس في العاصمة البريطانية لندن.// انتهى //19:10ت م