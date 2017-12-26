الرياض 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسأنشأت الهيئة العامة للرياضة مركزاً إعلامياً متكاملاً في مقر بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج بمركز ابسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، لتقديم خدمات إعلامية لجميع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإذاعية والإلكترونية ووكالات الأنباء الدولية من داخل المملكة وخارجها .ويشمل المركز الإعلامي جميع التقنيات الحديثة الخاصة بالتغطيات الإعلامية ، بالإضافة إلى استديو تلفزيوني مخصص للقنوات الفضائية ومنطقة مكس زون للمقابلات الإعلامية.وحرصت وكالة الإعلام والعلاقات بالهيئة العامة للرياضة المشرفة على المركز الإعلامي وتديره بفريق عمل إعلامي بإشراف رجاء الله السلمي وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات ، على توفير مترجمين سعوديين للغات "الانجليزية - الفرنسية - الإسبانية - الروسية"، وذلك لخدمة جميع اللاعبين والإعلاميين من مختلف الجنسيات في كل ما يتعلق بالبطولة ومنافساتها وقوانينها.// انتهى //19:10ت م