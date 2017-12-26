السيح 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واس‏نفذ مستشفى الأطفال والولادة بالخرج اليوم برنامجاً توعوياً تثقيفياً حول مخاطر المضادات الحيوية والاستخدام الأمثل لها ، والتي أقيمت فعالياتها في إحدى المولات بمدينة السيح.ويهدف البرنامج إلى تحقيق مفهوم الصحة العامة الموحدة الذي تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية من خلال توعية المجتمع بخطورة المضادات الحيوية والأضرار التي قد تتسبب بها في حال تناولهابشكل خاطئ دون وصفات طبية ، وبيان أهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية .// انتهى //19:39ت م