الدمام 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية , اليوم مقر ومدرسة قوة أمن وحماية المرافق البحرية التابعة لحرس الحدود في رأس تنورة بالمنطقة الشرقية .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر القوة , معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وقائد قوة أمن وحماية المرافق البحرية العقيد بحري مالك الشمري .وفور وصول سمو وزير الداخلية عزف السلام الملكي ، ثم بدىء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.ثم ألقى قائد قوة أمن وحماية المرافق البحرية كلمة عد فيها افتتاح سمو وزير الداخلية لمقر القوة والمدرسة ووحدة أمن وحماية المرافق البحرية برأس تنورة تتويجا للجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية لقيام القوة بعملها على مستوى عال من الجاهزية والاحترافية وانطلاق الوحدات والسرايا لمباشرة مهامها العملياتية لفرض السيطرة الأمنية.بعدها شاهد سموه فيلماً وثائقيا عن قوة أمن وحماية المرافق البحرية والمدرسة ووحدة أمن رأس تنورة .كما استعرضت سرايا القوة والوسائط البحرية أمام سموه .بعد ذلك افتتح سمو وزير الداخلية قوة أمن وحماية المرافق البحرية المسؤولة عن أمن وحماية المرافق البحرية الحيوية والمنصات العائمة وحقول النفط والغاز بمياه المملكة .كما افتتح سموه مدرسة أمن وحماية المرافق البحرية والتي تهدف إلى رفع مستوى التعليم والتدريب العسكري لمنسوبي قوة أمن وحماية المرافق البحرية بما يسهم في تحقيق مهام القوة الأساسية والاستراتيجيات والخطط التي تعزز أمن وحماية المرافق البحرية في حرس الحدود.وبعد الافتتاح، تجول سمو وزير الداخلية في مرافق قوة أمن وحماية المرافق البحرية و المدرسة واطلع على ماتحتويه من أقسام.عقب ذلك توجه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى قاعدة الأمير نايف البحرية بالمنطقة الشرقية ، وفور وصوله عزف السلام الملكي ،ثم دشن سموه سفينتي الدورية (بقيق، وعفيف) ، ورفع العلم السعودي عليها إيذانا بدخولها للخدمة.حضر الافتتاحان والتدشين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.// انتهى //19:44ت م