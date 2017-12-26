طرابلس 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واسأنقذ خفر السواحل الإيطالي اليوم ، أكثر من 250 شخصًا إثر عمليات إغاثة لمهاجرين غير شرعيين قادمين عبر البحر المتوسط من ليبيا .وأفاد بيان صحفي عن إدارة خفر السواحل في روما ، أنه تم إنقاذ 255 مهاجرًا تقطعت بهم السبل في عرض المتوسط ، كانوا على متن قوارب مطاطية وزوارق صغيرة متهالكة خلال رحلة العبور انطلاقًا من ليبيا، بينهم 34 قاصرًا وما زال البحث جاريًا عن مفقودين .// انتهى //19:45ت م