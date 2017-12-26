عام / خفر السواحل الإيطالي يُنقذ 255 مهاجرًا قادمين من ليبيا
الثلاثاء 1439/4/8 هـ الموافق 2017/12/26 م واس
طرابلس 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واس
أنقذ خفر السواحل الإيطالي اليوم ، أكثر من 250 شخصًا إثر عمليات إغاثة لمهاجرين غير شرعيين قادمين عبر البحر المتوسط من ليبيا .
وأفاد بيان صحفي عن إدارة خفر السواحل في روما ، أنه تم إنقاذ 255 مهاجرًا تقطعت بهم السبل في عرض المتوسط ، كانوا على متن قوارب مطاطية وزوارق صغيرة متهالكة خلال رحلة العبور انطلاقًا من ليبيا، بينهم 34 قاصرًا وما زال البحث جاريًا عن مفقودين .
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19:45ت م